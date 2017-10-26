RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:26

  apollo написав:
  kalinavalera1 написав:Тут я вам как психолог отвечу...
как, простите, кто?

deniska хочет " всех обложить налогами" - не зависимо имеет ли человек достаточную прибыль для этого. Ну.... я его проконсультировал на всякий такой тревожный случай нарушения чувства меры. :wink:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4106
З нами з: 07.05.11
Подякував: 623 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

  kalinavalera1 написав:
  Ratatui написав:Поэтому прозябать нам долго. Кто-то жалеет бабушку, кто-то Розенблатта, кто-то ещё кого-то бо вместе в армии служили.


Да уж Розенблатт такой жалостливый и умилительный няшка а главное такой бедный :twisted: , он прям один в один со школьницей которая иногда с мамой или сама сливы приносит со своего двора, которые вырастила. Просто один к одному ситуация. Я школьницу эту не жалею. Обычная девочка. Токо прибыли у нее нет , или ничтожная прибыль. Нечего у нее налогом облагать. Я фанат хороших свежих фруктов - вы меня задели за наболевшее. Лучше бы Розенблаттов отслеживали. Бабульки и тетечки не ворованным торгуют. А со своего сада и по случаю. Хорошо если вернут что за полив за воду заплатили. Есть борзые торговки - и бабки в том числе - сидят с вяленой рыбой, ливером, сигаретами и хреном круглосуточно СО СКАМЕЕЧКАМИ. Гнать этих.


Неважно кто няшка. Не повезло Розенблатту с фотографией, но он должен отвечать за свои миллионы , а кто-то за свои копейки. Тут уж как у кого получилось или кто, на, что учился.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:39

  kalinavalera1 написав:
  apollo написав:
  kalinavalera1 написав:Тут я вам как психолог отвечу...
как, простите, кто?

deniska хочет " всех обложить налогами" - не зависимо имеет ли человек достаточную прибыль для этого. Ну.... я его проконсультировал на всякий такой тревожный случай нарушения чувства меры. :wink:

Реализация продукции от личного/приусадебного хозяйства отдельно оговорена в НК, так что не надо изобретать велосипед
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20089
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 4453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:57

Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
...
В частности, оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 895
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:51

  cds77 написав:Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
...
В частности, оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
...


Да то такие банки про которые никто и не слышал. Это карманные прачечные.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 30.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
31 30718
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 11:49
yuran-wowan
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 1954
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 5052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.