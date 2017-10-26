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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29
У нас все банки - прачечные. Особенно госы. (Не буду перечислять тут миллиардные валютные кредиты "для своих", которые успешно освоены, и сейчас в очереди на списание, как безнадёжные)
Мелочь хоть даёт больше по депо
Всё IMHO
Додано: Пон 02 кві, 2018 13:48
НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.
В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от 10 тыс. евро.
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