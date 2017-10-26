Додано: Пон 02 кві, 2018 13:48

НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга



Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.



"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.



В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от 10 тыс. евро.

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