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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Респект тим, у кого вистачить терпіння передивитись і відкоментити важливе
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:29

  Ratatui написав:Да то такие банки про которые никто и не слышал. Это карманные прачечные.

У нас все банки - прачечные. Особенно госы. (Не буду перечислять тут миллиардные валютные кредиты "для своих", которые успешно освоены, и сейчас в очереди на списание, как безнадёжные)

Мелочь хоть даёт больше по депо :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:48

НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга

Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.

"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.

В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от 10 тыс. евро.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Scholar написав:Респект тим, у кого вистачить терпіння передивитись і відкоментити важливе


51:27
https://youtu.be/K8XKvGL7aqE?t=3087
названа цікава конкретика - 4 банки, до яких вже застосовані усі важелі впливу НБУ
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:17

greenozon

Які саме? (з мобільного ютьюб складно)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:41

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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:24

  greenozon написав:УБІБ, Січ КОко, укркап.


Ага, про них ніби вже писали, думав є нові зальотчики
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

НБУ: банк может проверить и заблокировать любую операцию украинца

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... sa-3867711
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  zzzzzz написав:
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 Национальным банком Украины в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Кроме того, регулятор зафиксировал возможные подозрительные крупномасштабные операции у клиентов 3 банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро, о чем было также сообщено правоохранительным органам.
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-uvelich ... 67037.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:43

Національний банк у березні продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу


Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у березні 2018 року застосував, зокрема до:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
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