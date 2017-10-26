sens написав:

Шановний клієнте! - (20.03.2018), чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - ОпитувальникШановний клієнте!Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки () фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу,).Просимо Вас звернутисьз оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів;Приватним клієнтам,, мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатковоЗвертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінкизгідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта.Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію,У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:-в Інформаційний центр Банку:0-800-500-500,(044) 490-88-88 (у м.Києві),521 - для абонентів Vodafone,068 490 08 88 - для абонентів Київстар- Для Преміум клієнтівдо Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501- на сайт, де Ви можете залишити звернення: