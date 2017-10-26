Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
sens написав:Шановний клієнте! - (20.03.2018) Повідомлення про повторну ідентифікацію для клієнтів, чиї рахунки відкрито до 01.07.2017 року та які після 01.07.2017 року не заповнювали анкету - Опитувальник
Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас до найближчого зручного для Вас відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль" для проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, та для заповнення Опитувальника на виконання вимог Національного Банку України щодо уточнення інформації про клієнтів банку (п.72 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ №417 від 26.06.2015).
Просимо Вас звернутись у відділення Банку до 16.04.2018р. з оригіналами документів, які є обов"язковими для проходження повторної ідентифікації, а саме:
- паспорт чи інший документ, який його замінює та може бути використаним для укладення правочинів; - ідентифікаційний номер.
Приватним клієнтам, які не отримують заробітну плату чи пенсію/соціальні виплати на рахунки, відкриті в АТ "Райффайзен Банк Аваль", мають тільки кредитний/депозитний рахунок тощо, додатково необхідно надати документ про отриманий дохід за 2017р. (довідка про доходи, декларація тощо).
Звертаємо Вашу увагу на те, що проведення повторної ідентифікації, в т.ч. проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану, є обов"язковим згідно з законодавством України. Тому просимо поставитись із розумінням до даного повідомлення та до необхідності візиту у відділення Банку та повідомляємо, що надана Вами інформація є конфіденційною та буде використовуватися Банком виключно у порядку, передбаченому діючим законодавством.
Відповідно до вимог ст. 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), Банк, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу, зобов'язаний уточнювати інформацію про клієнта. Згідно з ч. 7 ст.9 та ч. 2 ст. 10 Закону Банк має право витребувати, а клієнт зобов"язаний надати інформацію/документи, необхідну/необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, а в разі, коли клієнт не подав відповідну інформацію, Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування).
У разі виникнення запитань, звертайтеся, будь ласка:
-в Інформаційний центр Банку: 0-800-500-500, (044) 490-88-88 (у м.Києві), 521 - для абонентів Vodafone, 068 490 08 88 - для абонентів Київстар
- Для Преміум клієнтів до Вашого персонального менеджера, або скористайтеся Преміум-лінією (044) 5905600, 0-800-500-501
такой вопрос панство, перекладывается депозиты из одного банка в другой, суммы не маленькие, хотят проверить источник, ну депозит прошлый-прошлые и купчии на недвижку там всякую соберем, вроде прокатит, теперь вопрос - это что теперь КАЖДЫЙ РАЗ надо с этим вот вороxом бумаги ходить, или? По договорам-депозитам, ну их по 5 лет храним, но старые то выкинули давно...
Еще момент - в одном банке меняем валюту вклада, и банк хочет через гривну менять -1,5% сгорает, ну нет, нафиг?, обращаемся в обменку и что получаеться, банк отдает вклад и тут же обменщик вносит сумму в другой валюте, а банк хочет опять подтверждение средств, типа деньги покинули кассу а зашли другие блин деньги... ЧТО ЗА МАРАЗМ?!!!
Kripo написав:такой вопрос панство, перекладывается депозиты из одного банка в другой, суммы не маленькие, хотят проверить источник, ну депозит прошлый-прошлые и купчии на недвижку там всякую соберем, вроде прокатит, теперь вопрос - это что теперь КАЖДЫЙ РАЗ надо с этим вот вороxом бумаги ходить, или? По договорам-депозитам, ну их по 5 лет храним, но старые то выкинули давно...
Еще момент - в одном банке меняем валюту вклада, и банк хочет через гривну менять -1,5% сгорает, ну нет, нафиг?, обращаемся в обменку и что получаеться, банк отдает вклад и тут же обменщик вносит сумму в другой валюте, а банк хочет опять подтверждение средств, типа деньги покинули кассу а зашли другие блин деньги... ЧТО ЗА МАРАЗМ?!!!
Какой банк и что именно требует для подтверждения?
Kripo написав:такой вопрос панство, перекладывается депозиты из одного банка в другой, суммы не маленькие, хотят проверить источник, ну депозит прошлый-прошлые и купчии на недвижку там всякую соберем, вроде прокатит, теперь вопрос - это что теперь КАЖДЫЙ РАЗ надо с этим вот вороxом бумаги ходить, или? По договорам-депозитам, ну их по 5 лет храним, но старые то выкинули давно...
Еще момент - в одном банке меняем валюту вклада, и банк хочет через гривну менять -1,5% сгорает, ну нет, нафиг?, обращаемся в обменку и что получаеться, банк отдает вклад и тут же обменщик вносит сумму в другой валюте, а банк хочет опять подтверждение средств, типа деньги покинули кассу а зашли другие блин деньги... ЧТО ЗА МАРАЗМ?!!!
Какой банк и что именно требует для подтверждения?
заносим вклад в Ощад, требуют (общались там, показали что есть - документы по недвижке и договора депозитов, вроде сказали войдут в положение), меняем в Альфе, предупредили что так хотим сделать, тоже интересуются.