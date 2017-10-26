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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 кві, 2018 02:17
valya написав:
На днях в Ощаде закончился депо $, > 150к екв. После закрытия и перекладывания на столб, попросили заполнить анкету и все. В анкету было написано красиво, ни кто не спрашивал и не проверял.
Наличными через кассу было снятие-внесение?
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Додано: Суб 21 кві, 2018 18:53
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