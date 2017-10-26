Наличными через кассу было снятие-внесение?
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Додано: Суб 21 кві, 2018 02:17
Додано: Нед 22 кві, 2018 13:11
Маразм в банках крепчает.Сумму финмониторинга,как и сумму,гарантированную ФГВ нужно увеличивать в несколько раз,после такой девальвации.Ну,может,дождёмся...
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:26
Отчет - в Альфе не оставляли, еле забрали депозит на четвертый день, не хотелось связываться снова.
В Ощаде - договорились о внесении депозита, по финмониторингу показали договор депозитный из Альфы в евро а внесли доллары, заведующая сказала что "донецкие" по миллиону привозят баксов и вот им как-то нормально так "на встречу идут", а мы типа мелочь пузатая...
Так что не все и не везде так страшно.
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П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:08
нет, не думаю, похоже зав. отделением не хотела сначала потерять клиентов, назнанивала по 5 раз в день, но рассказывала чушь - что нет сертефикатов (оказалось что изменили правила и дают "на предъявителя" а не "именные"), хотя они были под 4,5%, а предлагала сначала вроде как "индивидуальное условия через Киев" на депозит под 3,75%, а потом оказалось это обычный "он лине", потом морочила голову с обменом евро-доллар, вроде можно напрямую через ВИП-Клуб, потом вроде как надо в Киеве выяснить особые условия, потом, нет - меняем через гривну, к вечеру понедельника это надоело (депозит был до вторника), сказали ЗАБИРАЕМ (именно из-за этой анархии вообще передумали там держать), и тогда она, я так думаю, просто тормозила для отчетности - чтоб не было вывода и заодно ресурс бесплатный на балансе висит, сказала к вечеру четверга будет, потом подождать, не до шуток стако в пятницу после обеда, когда та же пластинка пошла, звонки на горячую, в Киев и угрозы жалоб как-то повлияли и таке все выдали...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:32
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ввели доптребования к финмону
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:33
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Перемещение налички через границу тоже мониторится
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:39
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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