Додано: Пон 23 кві, 2018 12:08

Scholar написав: Kripo



У Альфы проблемы с ликвидностью? У Альфы проблемы с ликвидностью?

нет, не думаю, похоже зав. отделением не хотела сначала потерять клиентов, назнанивала по 5 раз в день, но рассказывала чушь - что нет сертефикатов (оказалось что изменили правила и дают "на предъявителя" а не "именные"), хотя они были под 4,5%, а предлагала сначала вроде как "индивидуальное условия через Киев" на депозит под 3,75%, а потом оказалось это обычный "он лине", потом морочила голову с обменом евро-доллар, вроде можно напрямую через ВИП-Клуб, потом вроде как надо в Киеве выяснить особые условия, потом, нет - меняем через гривну, к вечеру понедельника это надоело (депозит был до вторника), сказали ЗАБИРАЕМ (именно из-за этой анархии вообще передумали там держать), и тогда она, я так думаю, просто тормозила для отчетности - чтоб не было вывода и заодно ресурс бесплатный на балансе висит, сказала к вечеру четверга будет, потом подождать, не до шуток стако в пятницу после обеда, когда та же пластинка пошла, звонки на горячую, в Киев и угрозы жалоб как-то повлияли и таке все выдали...