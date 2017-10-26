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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 02:17

  valya написав:На днях в Ощаде закончился депо $, > 150к екв. После закрытия и перекладывания на столб, попросили заполнить анкету и все. В анкету было написано красиво, ни кто не спрашивал и не проверял.


Наличными через кассу было снятие-внесение?
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:53

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valya
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:11

Маразм в банках крепчает.Сумму финмониторинга,как и сумму,гарантированную ФГВ нужно увеличивать в несколько раз,после такой девальвации.Ну,может,дождёмся... :|
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:26

  Kripo написав:
  Scholar написав:И тем и другим хватает последних деподоговоров? Зачем еще недвижку приплетать?

посмотрим, когда закончится отпишусь.

Отчет - в Альфе не оставляли, еле забрали депозит на четвертый день, не хотелось связываться снова.
В Ощаде - договорились о внесении депозита, по финмониторингу показали договор депозитный из Альфы в евро а внесли доллары, заведующая сказала что "донецкие" по миллиону привозят баксов и вот им как-то нормально так "на встречу идут", а мы типа мелочь пузатая...
Так что не все и не везде так страшно.
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:28

Kripo

У Альфы проблемы с ликвидностью?
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:08

  Scholar написав:Kripo

У Альфы проблемы с ликвидностью?


нет, не думаю, похоже зав. отделением не хотела сначала потерять клиентов, назнанивала по 5 раз в день, но рассказывала чушь - что нет сертефикатов (оказалось что изменили правила и дают "на предъявителя" а не "именные"), хотя они были под 4,5%, а предлагала сначала вроде как "индивидуальное условия через Киев" на депозит под 3,75%, а потом оказалось это обычный "он лине", потом морочила голову с обменом евро-доллар, вроде можно напрямую через ВИП-Клуб, потом вроде как надо в Киеве выяснить особые условия, потом, нет - меняем через гривну, к вечеру понедельника это надоело (депозит был до вторника), сказали ЗАБИРАЕМ (именно из-за этой анархии вообще передумали там держать), и тогда она, я так думаю, просто тормозила для отчетности - чтоб не было вывода и заодно ресурс бесплатный на балансе висит, сказала к вечеру четверга будет, потом подождать, не до шуток стако в пятницу после обеда, когда та же пластинка пошла, звонки на горячую, в Киев и угрозы жалоб как-то повлияли и таке все выдали...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ввели доптребования к финмону https://finclub.net/news/nbu-ustanovil- ... ringu.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  pret написав:На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів.
Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:40

  Scholar написав:Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html


Ну что сказать - просто де..л.
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