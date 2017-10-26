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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:06

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ratatui написав:А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?

Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком". Или Вы полагаете, что он с неба свалился, и марсианами навеки освящен? Говорим про порядок, а мысли о том, что и сама бабушка с ее петрушкой не нравится, и существование ее о собственном происхождении напоминает, и мысли о собственном уязвленном величии покоя не дают. Вот отсюда и все радение за "порядок".
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:31

  Scholar написав:
  pret написав:На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів.
Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...


Не понимаю,как это можно требовать без нулевой декларации.Можно ли подтвердить накопления семьи за 20 лет?Немногие это смогут сделать.Закончится это тем,что прийдётся забирать все деньги из всех банков... :!:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:35

  headshaker написав:Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком".

Полагаю, любой "общий порядок" будет проблемой для какой-то части людей. Всем не угодишь.
deniska
 
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