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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:06

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ratatui написав:А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?

Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком". Или Вы полагаете, что он с неба свалился, и марсианами навеки освящен? Говорим про порядок, а мысли о том, что и сама бабушка с ее петрушкой не нравится, и существование ее о собственном происхождении напоминает, и мысли о собственном уязвленном величии покоя не дают. Вот отсюда и все радение за "порядок".
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:31

  Scholar написав:
  pret написав:На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів.
Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...


Не понимаю,как это можно требовать без нулевой декларации.Можно ли подтвердить накопления семьи за 20 лет?Немногие это смогут сделать.Закончится это тем,что прийдётся забирать все деньги из всех банков... :!:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:35

  headshaker написав:Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком".

Полагаю, любой "общий порядок" будет проблемой для какой-то части людей. Всем не угодишь. Если большинство за то, чтобы налоги платили все без исключения - то да, это может быть проблемой для бабушек, но налоги им платить придется. В противном случае получится хаос, если каждый будет выполнять только те законы, которые ему удобны и не являются для него проблемой.
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:56

  Scotch написав:
  Scholar написав:
  pret написав:На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів.
Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...


Не понимаю,как это можно требовать без нулевой декларации.Можно ли подтвердить накопления семьи за 20 лет?Немногие это смогут сделать.Закончится это тем,что прийдётся забирать все деньги из всех банков... :!:


Ощад как настоящий исполнитель: сказали - сделал, думать не положено...
А документы в нашей стране нужно хранить все и причем бессрочно....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:04

  headshaker написав:
  Ratatui написав:А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?

Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком". Или Вы полагаете, что он с неба свалился, и марсианами навеки освящен? Говорим про порядок, а мысли о том, что и сама бабушка с ее петрушкой не нравится, и существование ее о собственном происхождении напоминает, и мысли о собственном уязвленном величии покоя не дают. Вот отсюда и все радение за "порядок".


Не только бабушка с петрушкой не нравится, но и дедушка с луком. Для торговли есть специально отведённые места, а не где дедушке с бабушкой удобно. И бы*** на газонах паркуется потому как этак им удобней.

Поэтому давай до свиданья. Нам с тобой не по пути.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:34

Ratatui
Поэтому давай до свиданья. Нам с тобой не по пути.

- LOL!!! Та то понятно.
Человек тебе сказал что для того чтобы законы выполнялись они должны быть:

1. Разумными;
2. Обязательными к соблюдению.

Ты оставил только второй (в т.ч. и по значимости) пункт, т.е. похоже думать головой не пробовал, только гвозди забивать...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 05:20

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

«Это финмон ПБ так меня отработал)) при опросе выяснилось, что есть много более либеральных банков. В ПБ говорят, что много зависит от программного обеспечения. Какбы, технически у них уже во всех отделениях блокируется возможность выдачи или приема денег сверх контрольной суммы, пока в программу не подгружены документы»
https://www.facebook.com/natasha.tarane ... 6114802221
Scholar
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 07:39

  Hogtown написав:Ratatui
Поэтому давай до свиданья. Нам с тобой не по пути.

- LOL!!! Та то понятно.
Человек тебе сказал что для того чтобы законы выполнялись они должны быть:

1. Разумными;
2. Обязательными к соблюдению.

Ты оставил только второй (в т.ч. и по значимости) пункт, т.е. похоже думать головой не пробовал, только гвозди забивать...


Дружок. а в чём неразумность ? Или по твоему на тротуарах должны сидеть и торговать чем попало? Или ты сам приторговываешь тем, что плохо лежит? А при виде полиции накрываешь всё ящиком и ставишь под задницу?

С такими разумниками как ты порядка в этой стране никогда не будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:18

  Hogtown написав:Человек тебе сказал что для того чтобы законы выполнялись они должны быть:
1. Разумными;

И кто же будет определять их разумность ?
Каждый будет сам для себя решать - разумен закон или нет, буду я его исполнять или нет ?
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:40

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  headshaker написав:Если "общий порядок" результируется в проблемы для окружающих, то что-то неверно с этим "общим порядком".

Он потому и общий, что создается в интересах общества. И да, это всегда (абсолютно всегда) расходится с интересами некоторых из "окружающих".
Запрет курения в общественных местах создает "проблемы для окружающих". Запрет парковаться как попало создает "проблемы для окружающих". Запрет захламлять переходы в метро, подземные переходы, тротуары, аварийные выходы создает "проблемы для окружающих". Другое дело, что это все - в интересах общества, и потому все это есть в любой цивилизованной стране.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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