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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05

  Scholar написав:Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html

А отжать всегда проще,чем заработать. Что гопнику,что гос-ву.
LuckyG
 
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