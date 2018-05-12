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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05
А отжать всегда проще,чем заработать. Что гопнику,что гос-ву.
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LuckyG
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Додано: Нед 13 тра, 2018 08:37
Ощад
IMPRINTER написав:
Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.
Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?
Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.
Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
clientage написав: Obval_Defoltovich написав:
Как быть?
та расслабтесь, депозитчиков не трогают
По моим наблюдениям попандос возможен у тех, кто часто заводит/выводит гроши по р2р или СЭПом, похоже от 100К/30дн у МоегоБанка начинает свербыть в одном месте
Думаю в этом случае нуна повышать своё.... либидо -- нести доки на доходы и становиться премиум-клиентом, заводить голды и ворлды хотя бы за 300грн/год
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