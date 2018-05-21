Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
IMPRINTER написав:Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон). При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал. В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.
Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем. Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть. Гори в аду мерзкий банк. Твари ! А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?
Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.
Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.
clientage написав:
Obval_Defoltovich написав:Как быть?
та расслабтесь, депозитчиков не трогают По моим наблюдениям попандос возможен у тех, кто часто заводит/выводит гроши по р2р или СЭПом, похоже от 100К/30дн у МоегоБанка начинает свербыть в одном месте Думаю в этом случае нуна повышать своё.... либидо -- нести доки на доходы и становиться премиум-клиентом, заводить голды и ворлды хотя бы за 300грн/год
Были операции пополнения. заливались на счет Ощада средства с других банков. Изначально заливал через кассу, но потом надоело и начал заливать через О24, ( пополнение МК - О24- пополнение депозита). Заливалось месяц, потом вылезло - зайдите в отделение - вопросы по финмону. Вопросы возникли по разночтению в Опроснику и в реальных событиях. Опросник в свое время заполнялся на минимум, а картина с пополнениями - уже мега максимум. Финмон с Киева затребовал пояснения и НОВЫЙ ОПРОСНИК, т к существенно изменились обстоятельства. Финмон персонально прислал на мыло начальника запрос. Т е - все оказалось на розсуд начальника, что и как он приподнесет - так тому и быть.
Решил не доводить до аута , пришлось идти в отделение и ручками заполнять тот Опросник наново. Благо, уже упали проценты по депо - мой доход сушественно повысился + была расписана еще одна схема дохода + пояснения в главах , подробные пояснения. Все было сведено до кучи , отпечатано, проставлены галочки и подписано. Потом быстрый сканер и на Киев. ТВОРЧЕСТВО их удовлетворило , отстали , урона нет. ----------------------------------------------------- Морали на будущее :
- нельзя недооценивать врагов - всегда есть и будут завистники, которые к банковскому делу не имеют никакого отношения - все и всегда планируйте - не ленитесь, ходите и заблаговременно переписывайте те ОПРОСНИКИ не теряйте связь между вашем благосостоянием и тем, что Вы о Себе написали и подписали. Оно со стороны очень заметно, благо уже инструментов хватает.
Народ, подскажите плиз, может кто сталкивался, справка о доходах из данных пенсионного фонда подходит для подтверждения происхождения средств? я там зарегистрировался, и у меня там с 1999-го года уже есть данные персонифицированного учета. и там нормальная сумма доходов за эти 18 лет. но справка электронная естественно. просто на сайте можно сформировать и загрузить PDF-ку. справку брал здесь http://portal.pfu.gov.ua