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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:05

  Scholar написав:Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html

А отжать всегда проще,чем заработать. Что гопнику,что гос-ву.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ощад

  IMPRINTER написав:Это мерзкий банк залочил мне карту (финмон).
При чем мерзко по тихому - я даже и не подозревал.
В прошлом мес. оборот был примерно от 150 до 200 к, т.е. как бы вполне социальный, но этого была тишь и гладь - был депо года два пролежал.

Никто не звонил ничего - щас поплнил карту а выйти не могу ... звоню в кал - говорят идите в отделение - этот лимит мы не снимаем.
Поставили лимит 500 грн. неподъемный - типа чтоб не сдох с голоду. Офигеть.
Гори в аду мерзкий банк. Твари !
А если бы я был за границей ? в какие нах мне подхордить отделение?

Лозунг тут как раз идеально подошел - Мой банк моя страна .. какая страна такой и банк.

Бабки конечно я вывел, т.к. это совковое г0вно даже локнуть не может нормально в силу врожденной тупости и криворуковти.


  clientage написав:
  Obval_Defoltovich написав:Как быть?

та расслабтесь, депозитчиков не трогают :)
По моим наблюдениям попандос возможен у тех, кто часто заводит/выводит гроши по р2р или СЭПом, похоже от 100К/30дн у МоегоБанка начинает свербыть в одном месте :evil:
Думаю в этом случае нуна повышать своё.... либидо -- нести доки на доходы и становиться премиум-клиентом, заводить голды и ворлды хотя бы за 300грн/год :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  bosson513 написав:
  J написав:пополняли депо или переводы?


Были операции пополнения. заливались на счет Ощада средства с других банков.
Изначально заливал через кассу, но потом надоело и начал заливать через О24,
( пополнение МК - О24- пополнение депозита).
Заливалось месяц, потом вылезло - зайдите в отделение - вопросы по финмону.
Вопросы возникли по разночтению в Опроснику и в реальных событиях.
Опросник в свое время заполнялся на минимум, а картина с пополнениями - уже мега максимум. Финмон с Киева затребовал пояснения и НОВЫЙ ОПРОСНИК, т к существенно изменились обстоятельства. Финмон персонально прислал на мыло начальника запрос.
Т е - все оказалось на розсуд начальника, что и как он приподнесет - так тому и быть.

Решил не доводить до аута , пришлось идти в отделение и ручками заполнять тот Опросник наново. Благо, уже упали проценты по депо - мой доход сушественно повысился + была расписана еще одна схема дохода + пояснения в главах , подробные пояснения. Все было сведено до кучи , отпечатано, проставлены галочки и подписано. Потом быстрый сканер и на Киев.
ТВОРЧЕСТВО их удовлетворило , отстали , урона нет.
-----------------------------------------------------
Морали на будущее :

- нельзя недооценивать врагов
- всегда есть и будут завистники, которые к банковскому делу не имеют никакого отношения
- все и всегда планируйте
- не ленитесь, ходите и заблаговременно переписывайте те ОПРОСНИКИ
не теряйте связь между вашем благосостоянием и тем, что Вы о Себе написали и подписали. Оно со стороны очень заметно, благо уже инструментов хватает.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:00

  LuckyG написав:
  Scholar написав:Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html

А отжать всегда проще,чем заработать. Что гопнику,что гос-ву.

Вот по этому слуги народа и держать свои тяжело заработанные
В наличной валюте и на счётах заграницей
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

НБУ на 1 квітня звернувся в правоохоронні органи з 18 листами про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 млрд грн, $ 80,5 млн, 7,7 млн. https://dt.ua/ECONOMICS/nbu-pripiniv-sh ... 7687_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:35

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ватабанк видав понд баксів без фінмону
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:56

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Турок при виплаті нічого не просив, що логічно бо фінмон був при розміщенні депо ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:22

chipmunk

Фінмон був і там, і там. Тому що обов‘язковий по закону. Але тихенький, без викручування рук і вимагання паперів, так і має бути
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:38

Народ, подскажите плиз, может кто сталкивался, справка о доходах из данных пенсионного фонда подходит для подтверждения происхождения средств? я там зарегистрировался, и у меня там с 1999-го года уже есть данные персонифицированного учета. и там нормальная сумма доходов за эти 18 лет. но справка электронная естественно. просто на сайте можно сформировать и загрузить PDF-ку. справку брал здесь http://portal.pfu.gov.ua
deniska
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