RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05

Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.
grom
 
Повідомлень: 134
З нами з: 23.07.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:42

  grom написав:Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.

Наличка через кассу?
Мона и СЭПом щас по 145К/дн, но не более 300К/мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24425
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
32 31948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 2077
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
В яких банках найнижчий картковий курс конвертації?
maksjustmaks » П'ят 02 січ, 2015 12:46
0 5167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56513)
30.05.2018 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.