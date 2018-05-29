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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05
Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.
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grom
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:42
grom написав:
Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.
Наличка через кассу?
Мона и СЭПом щас по 145К/дн, но не более 300К/мес.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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