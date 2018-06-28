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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 37383940>
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:05

Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.
grom
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:42

  grom написав:Знакомая без проблем вывела с ощада частями по 140000грн.4 раза, с Моб.З. выводила через день,вопросов никто не задавал.

Наличка через кассу?
Мона и СЭПом щас по 145К/дн, но не более 300К/мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:06

clientage да, забирала через кассу с паспортом, с пропиской на окупированной территори.
grom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:28

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности.
Ощад
Украгазбанк
Таскомбанк
Приват
Сбербанк (России)

1. Ощад
наступні місця прорангувати не можу. :(


В Ощад ні ногою

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! :mrgreen: сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:00

Как банки проверяют источники доходов при покупке квартиры
http://www.kanzas.ua/articles_different ... 1-06-2018/
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:08

НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге.
https://bin.ua/companies/221071-nbu-v-mae-primenil-mery-vozdejstviya-k-4-bankam.html
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:10

После того как оштрафовали на 6 млн.

ТАСкомбанк помог ФГВФЛ задержать фиктивного вкладчика
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:26

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Бм віддав понд баксів без фінмону, тіко спитали, чому не хочу в втб...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Допустим, я иду в банк и ложу 150 000 грн на текущий счёт или сразу на депозит.
Как избежать финмониторинга?
Если спросят, откуда деньги - "папа с мамой дали, с зарплаты откладывали".
Это прокатит?
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Sanyok77 написав:Допустим, я иду в банк и ложу 150 000 грн на текущий счёт или сразу на депозит.
Как избежать финмониторинга?
Если спросят, откуда деньги - "папа с мамой дали, с зарплаты откладывали".
Это прокатит?
Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов
Faceless
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