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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:59
Faceless написав:
]Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов
Т.е. если я ложу наликом 150 000 грн., нужно подробить сумму на 2 или 3 части (либо больше) и частями занести в банк и тогда вообще никто ничего не спросит?
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Sanyok77
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