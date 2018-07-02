Т.е. если я ложу наликом 150 000 грн., нужно подробить сумму на 2 или 3 части (либо больше) и частями занести в банк и тогда вообще никто ничего не спросит?
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Додано: Чет 28 чер, 2018 22:59
Т.е. если я ложу наликом 150 000 грн., нужно подробить сумму на 2 или 3 части (либо больше) и частями занести в банк и тогда вообще никто ничего не спросит?
Додано: Вів 03 лип, 2018 06:10
Кстати, насчет нескольких заходов.
Вот краткое описание случая, произошедшего со мной вчера в "Укрэксимбанке":
viewtopic.php?p=4399099#p4399099
В дополнение к написанному: их возбудило даже не то, что я принес еще денег пополнить депозит, а то, что "свыше 150 тысяч" вышло за период меньше месяца!!!! Т.е. принеси я пополнение через 3 недели, вопросов, по идее, могло и не возникнуть.
Учитывайте это в планировании депозитных операций.
А вообще... все это наводит на мысль, что надо уходить из банков. Сначала проверяют, откуда деньги, потом начнут отнимать. Предлог найдется.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:16
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Давно уже это обсуждаем - в августе прошлого года вышла постанова нбу про ужесточение финмона банками. И отслеживаем тут, какие банки адекватные - обращают внимание на миллионные махинации и щимят "публичных деятелей", а какие отмороженные - начинают издеваться на людьми за 150 тыщ (сумма указаннная в законе о госфинмониторинге).
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