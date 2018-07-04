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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:59

  Faceless написав:]Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов

Т.е. если я ложу наликом 150 000 грн., нужно подробить сумму на 2 или 3 части (либо больше) и частями занести в банк и тогда вообще никто ничего не спросит?
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:10

  Faceless написав:
Sanyok77 написав:Допустим, я иду в банк и ложу 150 000 грн на текущий счёт или сразу на депозит.
Как избежать финмониторинга?
Если спросят, откуда деньги - "папа с мамой дали, с зарплаты откладывали".
Это прокатит?
Нужно иметь или квитанцию о снятии денег с текущего счёта, если с депозита - квитанцию и желательно депозитный договор, или квитанцию о том что валюту меняли на эту сумму, или договор купли-продажи.
Или просто в несколько заходов принести и вообще никаких вопросов


Кстати, насчет нескольких заходов.
Вот краткое описание случая, произошедшего со мной вчера в "Укрэксимбанке":
viewtopic.php?p=4399099#p4399099

В дополнение к написанному: их возбудило даже не то, что я принес еще денег пополнить депозит, а то, что "свыше 150 тысяч" вышло за период меньше месяца!!!! Т.е. принеси я пополнение через 3 недели, вопросов, по идее, могло и не возникнуть.
Учитывайте это в планировании депозитных операций.

А вообще... все это наводит на мысль, что надо уходить из банков. Сначала проверяют, откуда деньги, потом начнут отнимать. Предлог найдется.


Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Давно уже это обсуждаем - в августе прошлого года вышла постанова нбу про ужесточение финмона банками. И отслеживаем тут, какие банки адекватные - обращают внимание на миллионные махинации и щимят "публичных деятелей", а какие отмороженные - начинают издеваться на людьми за 150 тыщ (сумма указаннная в законе о госфинмониторинге).
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:05

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Pin видав понд у валюті без зайвих питань, щось там заповнювали й запитували до главофіса, але ніц не просли, окромя паспорта...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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