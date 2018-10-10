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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 19:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора


Нет, не снималось был просто перевод после депо с одного банка в другой.
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:02

  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?


смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:57

В "Укрэксиме" при открытии депозита на $5000 и наличии других депозитов требуют подтверждающие документы. При этом деподоговора с др.банков не проходят.
MaximS
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:56

  IMPRINTER написав:
  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?


смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.


Ваш список нормальных банков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:45

  Stringer написав:в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал


Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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