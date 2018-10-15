Додано: Вів 16 жов, 2018 04:37

Ukrainian написав: Ваш список нормальных банков Ваш список нормальных банков

Записывайте:- ГЛОБУС - Ничего не требуют и не звонят даже, хотя и заливалось не одним платежом200к. Финмон в ГЛОБУСЕ - сито.- БИСовый - Потребовали скан копию выписки и договора с предидущего банка, благо веря в то. что там клиента уже "отмониторили" . Предидущим был Ощад - выписка по карте (тело депо зашло на карту ) - ДОСТАЛАСЬ БЕСПЛАТНО. Полусито.- А-Банк - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ, только позвонивает с "заманчивыми " предложениями. Финмон - ДЫРА.- Ощад- - достаточно один раз переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК , повысив там свои доходы, указать былые заслуги свои и героев своей семьи, подчеркнуть трудолюбие, домашнэ господарство и СВОЮ ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ. Финмон - Пышный на отделения рисует грандиозные планы по депо, персонал с радостью САМ начинает сочинять за Вас "откуда у Вас такие средства".