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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 19:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора


Нет, не снималось был просто перевод после депо с одного банка в другой.
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:02

  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?


смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:57

В "Укрэксиме" при открытии депозита на $5000 и наличии других депозитов требуют подтверждающие документы. При этом деподоговора с др.банков не проходят.
MaximS
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:56

  IMPRINTER написав:
  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?


смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.


Ваш список нормальных банков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:45

  Stringer написав:в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал


Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:08

  Искатель написав:
  Stringer написав:в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал


Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?

При заносе свыше
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 04:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ukrainian написав:Ваш список нормальных банков


Записывайте:

- ГЛОБУС - Ничего не требуют и не звонят даже, хотя и заливалось не одним платежом
200к. Финмон в ГЛОБУСЕ - сито.
- БИСовый - Потребовали скан копию выписки и договора с предидущего банка, благо веря в то. что там клиента уже "отмониторили" . Предидущим был Ощад - выписка по карте (тело депо зашло на карту ) - ДОСТАЛАСЬ БЕСПЛАТНО. Полусито.
- А-Банк - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ, только позвонивает с "заманчивыми " предложениями. Финмон - ДЫРА.
- Ощад- - достаточно один раз переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК , повысив там свои доходы, указать былые заслуги свои и героев своей семьи, подчеркнуть трудолюбие, домашнэ господарство и СВОЮ ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ. Финмон - Пышный на отделения рисует грандиозные планы по депо, персонал с радостью САМ начинает сочинять за Вас "откуда у Вас такие средства".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Скай каже, що понд сума мала і ніц не треба. Так що по закінченню депо турка зайду й перевірю, чи не бре :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:04

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