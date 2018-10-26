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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 вер, 2018 19:47
Квесторе_поверніться написав: Пенс написав:
Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Нет, не снималось был просто перевод после депо с одного банка в другой.
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Пенс
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Додано: Сер 26 вер, 2018 12:02
Пенс написав:
Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 13:57
В "Укрэксиме" при открытии депозита на $5000 и наличии других депозитов требуют подтверждающие документы. При этом деподоговора с др.банков не проходят.
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MaximS
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Додано: Чет 27 вер, 2018 14:56
IMPRINTER написав: Пенс написав:
Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
смотря в каком банке.
в нормальных банках нет, в отмороженных - да.
Ваш список нормальных банков
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Чет 27 вер, 2018 15:01
в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
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Stringer
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:45
Stringer написав:
в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:08
Искатель написав: Stringer написав:
в ПУМБе сказали, что только справка о доходах либо декларация, никакие банковские договоры либо квитанции не канают, про договоры продаж квартир\машин не спрашивал
Это на сумму свыше 150к за раз или при наступлении превышения?
При заносе свыше
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Додано: Вів 16 жов, 2018 04:37
Ukrainian написав:
Ваш список нормальных банков
Записывайте:
- ГЛОБУС - Ничего не требуют и не звонят даже, хотя и заливалось не одним платежом
200к. Финмон в ГЛОБУСЕ - сито.
- БИСовый - Потребовали скан копию выписки и договора с предидущего банка, благо веря в то. что там клиента уже "отмониторили" . Предидущим был Ощад - выписка по карте (тело депо зашло на карту ) - ДОСТАЛАСЬ БЕСПЛАТНО. Полусито.
- А-Банк - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ, только позвонивает с "заманчивыми " предложениями. Финмон - ДЫРА.
- Ощад- - достаточно один раз переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК , повысив там свои доходы, указать былые заслуги свои и героев своей семьи, подчеркнуть трудолюбие, домашнэ господарство и СВОЮ ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ. Финмон - Пышный на отделения рисует грандиозные планы по депо, персонал с радостью САМ начинает сочинять за Вас "откуда у Вас такие средства".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:12
Скай каже, що понд сума мала і ніц не треба. Так що по закінченню депо турка зайду й перевірю, чи не бре
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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