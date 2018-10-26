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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:10
А я переступая порог этой банки теперь буду громко проговаривать: заверяю всех окружающих, шо я не террорист и не прачка нелегальных доходофф!
... делайте хоть что-нибудь!
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