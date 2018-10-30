Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Доброго времени суток всем! Дайте, плиз, ссылку (в идеале - на сайте НБУ), если у кого есть под рукой, на то знаменательное Постановление НБУ, которое упоминается в заглавии данной темы ("после 1.09.17") Большое спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html