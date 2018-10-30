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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:10

  greenozon написав:AМL Кредобанку

https://www.kredobank.com.ua/img/forall ... 18_Ukr.pdf

А я переступая порог этой банки теперь буду громко проговаривать: заверяю всех окружающих, шо я не террорист и не прачка нелегальных доходофф! :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:17

Доброго времени суток всем!
Дайте, плиз, ссылку (в идеале - на сайте НБУ), если у кого есть под рукой, на то знаменательное Постановление НБУ, которое упоминается в заглавии данной темы ("после 1.09.17")
Большое спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:25

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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=74279
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29


Спасибо, но это видел.
Там какие-то изменения были в августе вроде... Что привели к ужесточению с 1.09. ОК, придется самому искать на сайте.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.
MASolomko
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