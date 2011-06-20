Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Доброго времени суток всем! Дайте, плиз, ссылку (в идеале - на сайте НБУ), если у кого есть под рукой, на то знаменательное Постановление НБУ, которое упоминается в заглавии данной темы ("после 1.09.17") Большое спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 р. за № 852/19590
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 339 від 29.08.2013 № 696 від 31.10.2014 № 499 від 31.07.2015 № 920 від 23.12.2015 № 88 від 17.02.2016 № 204 від 30.03.2016 № 66 від 24.07.2017 № 59 від 05.06.2018}
Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?