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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:10

  greenozon написав:AМL Кредобанку

https://www.kredobank.com.ua/img/forall ... 18_Ukr.pdf

А я переступая порог этой банки теперь буду громко проговаривать: заверяю всех окружающих, шо я не террорист и не прачка нелегальных доходофф! :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:17

Доброго времени суток всем!
Дайте, плиз, ссылку (в идеале - на сайте НБУ), если у кого есть под рукой, на то знаменательное Постановление НБУ, которое упоминается в заглавии данной темы ("после 1.09.17")
Большое спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:25

Искатель
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=74279
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:29


Спасибо, но это видел.
Там какие-то изменения были в августе вроде... Что привели к ужесточению с 1.09. ОК, придется самому искать на сайте.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:34

  MASolomko написав:На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.

Більше того, документ починається переліком документів, якими вносилися зміни у текст і є можливість подивитися попередні редакції. Було б бажання.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:47

  Искатель написав:

Спасибо, но это видел.
Там какие-то изменения были в августе вроде... Что привели к ужесточению с 1.09. ОК, придется самому искать на сайте.

Там была постанова про проведение проверок и ужесточение санкций в отношении банков, после этого началось...
Вот эта вроде https://bank.gov.ua/document/download?docId=52580783
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:00

  klug написав:
  MASolomko написав:На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.

Більше того, документ починається переліком документів, якими вносилися зміни у текст і є можливість подивитися попередні редакції. Було б бажання.

Речь шла не о законе, а именно о Постанове НБУ. ОК, если я найду, я выложу сюда то, что искал...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:25

  Искатель написав:
  klug написав:
  MASolomko написав:На rada.gov.ua версия актуальная со всеми изменениями.

Більше того, документ починається переліком документів, якими вносилися зміни у текст і є можливість подивитися попередні редакції. Було б бажання.

Речь шла не о законе, а именно о Постанове НБУ. ОК, если я найду, я выложу сюда то, что искал...

А "где речь идет о законе" ? По ссылке открывается именно ПОСТАНОВА со ВСЕМИ изменениями

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

26.06.2015 № 417

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 699 від 15.10.2015
№ 42 від 25.05.2017
№ 90 від 12.09.2017
№ 99 від 03.10.2017
№ 20 від 01.03.2018}

Ну если эта не нравится, можно и другую почитать (если не лень :D ) тоже постанову и тоже со всеми изменениями

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-11

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

20.06.2011 № 197



Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за № 852/19590

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 339 від 29.08.2013
№ 696 від 31.10.2014
№ 499 від 31.07.2015
№ 920 від 23.12.2015
№ 88 від 17.02.2016
№ 204 від 30.03.2016
№ 66 від 24.07.2017
№ 59 від 05.06.2018}
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:38

Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?
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