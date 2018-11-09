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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:19
klug написав:
Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?
Тримайте в тій країні де постійно проживаєте та працюєте
Навіщо непотрібний ризик та головний біль
Не створюйте собі проблем не повторюйте моїх помилок
Я теж спокусився українськими ставками в валюті на той час 10% і в гривні 25%
Потім прийшов майдан девал і банкопад як наслідок втрати значної частини заощаджень
А зараз головняк як забрати те що залишилось
Якби вкладав в американський індекс тоді то суму подвоїв б уже при майже нульовому ризику
Так що навіть не думайте лізти в це болото
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Чет 01 лис, 2018 00:07
Ukrainian
Мені байдуже, вкладав ти у Lehman Brothers, банк "Откритіє" чи акції Газпрому. Я задавав інше питання і задавав його не тобі. Свої поради з методички можеш залиши при собі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 00:16
Искатель написав:
Речь шла не о законе, а именно о Постанове НБУ. ОК,
та журналісти ж не вміють по іншому. їм би придертись до чогось ...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 00:47
klug написав:Ukrainian
Мені байдуже, вкладав ти у Lehman Brothers, банк "Откритіє" чи акції Газпрому. Я задавав інше питання і задавав його не тобі. Свої поради з методички можеш залиши при собі.
Краще б я в Lehman Brothers депозити тримав ніж в українському дельта банку
Вкладники американського банку отримали відшкодування фонду до $100,000 і до $250,000 по приватних пенсійних рахунках
Вкладники українських отримали по $8,000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:46
klug написав:
Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?
Так все просто: взяти справку з місця роботи та/або виписку з місцевих податкових органів про отримані доходи (та сплачені податки), зробити їх переклад українською і завірити нотаріально. Все. Насолоджуєтесь адреналіном від користування вітчизняною "банківською системою".
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