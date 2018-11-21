Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
klug написав:Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?
Тримайте в тій країні де постійно проживаєте та працюєте Навіщо непотрібний ризик та головний біль Не створюйте собі проблем не повторюйте моїх помилок Я теж спокусився українськими ставками в валюті на той час 10% і в гривні 25% Потім прийшов майдан девал і банкопад як наслідок втрати значної частини заощаджень А зараз головняк як забрати те що залишилось
Якби вкладав в американський індекс тоді то суму подвоїв б уже при майже нульовому ризику
Так що навіть не думайте лізти в це болото
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
klug написав:Ukrainian Мені байдуже, вкладав ти у Lehman Brothers, банк "Откритіє" чи акції Газпрому. Я задавав інше питання і задавав його не тобі. Свої поради з методички можеш залиши при собі.
Краще б я в Lehman Brothers депозити тримав ніж в українському дельта банку Вкладники американського банку отримали відшкодування фонду до $100,000 і до $250,000 по приватних пенсійних рахунках Вкладники українських отримали по $8,000
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
klug написав:Панове, а якщо людина є громадянином України, але працює і постійно проживає у іншій країні, то які у неї є варіанти по підтвердженню доходів при внесенні грошей на рахунки в Україні? Чи у таких не приймають?
Так все просто: взяти справку з місця роботи та/або виписку з місцевих податкових органів про отримані доходи (та сплачені податки), зробити їх переклад українською і завірити нотаріально. Все. Насолоджуєтесь адреналіном від користування вітчизняною "банківською системою".