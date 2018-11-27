Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.