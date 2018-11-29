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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:35

http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:00

  greenozon написав:http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.


Як це вплине на пересічних?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:24

финмониторинг в setam

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.
grom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:32

  grom написав:Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать.
100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.
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