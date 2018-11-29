Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.
grom написав:Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.
Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать. 100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.