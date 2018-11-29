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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:35

http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:00

  greenozon написав:http://finpost.com.ua/news/10940

24 листопада набрали чинності зміни до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій». Про це повідомляє Українська асоціація інвестиційного бізнесу.


Як це вплине на пересічних?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:24

финмониторинг в setam

Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.
grom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:32

  grom написав:Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать.
100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:10

  M-Audio написав:
  grom написав:Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

Тут, по-моему, не обязательно быть в теме, чтобы спрогнозировать.
100% заблокируют, и потребуют подтверждения источника средств. Если есть чем подтвердить, откуда у вас такие деньги - платёж пропустят.

Не факт. Если человек имеет карточку ощада, то соответственно он их клиент и заполнял анкету финмона. А вот тут уже надо смотреть. Если он указал мин. доходы а сумму занес наличкой и положил перед отправкой, то могут заблокировать для выяснения источника происхождения средств (хотя должны это сделать при внесении на карточку).
А если у человека задекларированы высокие официальные доходы и соответствующие обороты по счету, то блокировать не будут.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:56

  grom написав:Подскажите кто в теме, при оплате через ошад 24 с гривневой карты перевод средств оплата за выиграный аукцион на setam , сумма в 4 раза превышает лимит финмона, могут ли заблокировать оплату? С учётом того что у setam счёт тоже в ошаде.

По любому нужно идти в отделение и заполнять анкету, иначе платёж не пропустят
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:26

Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?
grom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:40

  grom написав:Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?

Вот тут-то Вы точно клиент финмона: дробление на допороговые суммы, и причем дважды.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  coulthard написав:Вот тут-то Вы точно клиент финмона:


Не знаю как ту, а я там таки попал под финмон.
Принудительно закрывал депозит и заказывал на выдачу 200к.
Ощад во всей красе - у них на этот случай табличка есть и меня "отмониторили".
Заполнял Опросник на 2 страницы, да так. чтобы он совпал с заполняемым ранее опросником. Даже если на выход - давай им заполняй. Отаке то.
Чего принудительно закрывал - не охота была ждать понедельника , когда тело депозита упало бы на карту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:49

  Goodman написав:
  coulthard написав:Вот тут-то Вы точно клиент финмона:

Заполнял Опросник на 2 страницы, да так. чтобы он совпал с заполняемым ранее опросником. Даже если на выход - давай им заполняй. Отаке то.

Чем грозили в случае отказа? Деньги-то всё равно должны отдать.
M-Audio
 
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