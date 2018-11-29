grom написав:Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?
Просто вы должны понимать - любой платёж на сумму более 149999,99 в Ощадбанке требует заполнения анктеты - это минимум. Если будете отправлять частями, то финмон может заблокировать отправку начиная со второго платежа. Если все таки хочется отправлять с ощада, и не получить 100% геморой, то лучше заранее наведаться в отделение