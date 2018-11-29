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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:41
grom написав:
Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?
Просто вы должны понимать - любой платёж на сумму более 149999,99 в Ощадбанке требует заполнения анктеты - это минимум. Если будете отправлять частями, то финмон может заблокировать отправку начиная со второго платежа. Если все таки хочется отправлять с ощада, и не получить 100% геморой, то лучше заранее наведаться в отделение
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:42
M-Audio написав:
Чем грозили в случае отказа? Деньги-то всё равно должны отдать.
А чем они могут грозить? Взывали бы к адекватности, последовательности и лояльности. Это же не отсебятина - у них же там листочек с табличкой.
Да ничем - только потеря времени. ВСЕ ПОНИМАЮТ, что это дурня. Суммы уже не те ,см1х - но все делают вид важности дела, чем они заняты.
ПО Ощаду - в идеале, операционист открывает Ваш "правильный" опросник в компьютере - Вы заполняете его .В чем сомнения или незнание - операционист подсказывает с экрана и вы вписываете "правильные" данные.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:08
grom написав:
Вот мысль пришла за сегодня,дело в том что там на оплату лота даётся 10 дней, может за 4 раза внести в течении недели оплату частями до лимита? Гривну так же планирую внести частями на карту, перед этим достав их частями с валютной карты мобильных заощаджень, анкету когдато в каком то отделении заполнял когда ложил выше лимита указал что власни заощадження за продаж майна,без подтверждающих документов, интересно так получится?
как вариант с разных счетов в разных банках, например по 120т с каждого банка...
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lwa
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