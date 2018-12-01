Додано: Суб 01 гру, 2018 17:20

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как вариант с разных счетов в разных банках, например по 120т с каждого банка...[/quote]

Да, спасибо, думаю это оптимально, но всё равно мне интересно почему когда в январе решил спекульнуть валютой, вытаскивал валюту с моб.заощаджень каждый день немного меньше лимита 4 дня подряд, потом на моб.заощ. заводил тоже в обратном порядке туже сумму но в гривне 4 дня подряд немного меньше лимита, и при этом вопросы не возникли, затем летом проделал всю ту же процедуру в обратном порядке по той же схеме в доллар, снова небыло проблем,может всётаки меньше лимита не будут трогать если не в один день всё делать?