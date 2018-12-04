Додано: Сер 05 гру, 2018 06:23

serg1974



1. загодя определитесь со своими действиями и уведомьте Мий Банк.

2. Проверьте : на какую карту будет зачисляться тело депо и снята ли пролонгация.

3. Закажите в отделении сумму тело депо на выдачу.

4. В день конца депозита в 8-05 дождитесь СМС с процентами за последний период и топайте в Мий Банк.

5. Возьмите с собой карту для вашей идентификации, оригинал паспорта и ИНН.

6. Менеджер будет проводить операцию РАЗРЫВА ДЕПО в день его завершения.

7. Большая сумма - заполняете Опросник.

8. Топаете в кассу , получаете - кассир тоже хочет скан вашего паспорта и ИНН.



Опросник - ФИО , место жительства согласно паспорта, конт телефон , ваши доходы и тд и тп.