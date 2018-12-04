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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:58
Goodman написав:serg1974
6. Менеджер будет проводить операцию РАЗРЫВА ДЕПО в день его завершения.
Опросник - ФИО , место жительства согласно паспорта, конт телефон , ваши доходы и тд и тп.
Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 12:01
Goodman написав: BIGor написав:
Заказать сумму в Ощаде не во всех отделения можно.
Я заказывал в отделении нового типа.
До этого были "переговоры" по формированию ИНД ПРЕДЛОЖЕНИЯ по депозиту.
Не смогли, не захотели, не срослось - сразу сказал - мне 200к на выдачу в день разрыва депо. Приняли заявку в тел режиме, все оЩад гудбай, ты мне чужой.
Любопытно на какое инд предложение они способны если 10 фондов депо, например.
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