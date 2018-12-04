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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:58

  Goodman написав:serg1974


6. Менеджер будет проводить операцию РАЗРЫВА ДЕПО в день его завершения.


Опросник - ФИО , место жительства согласно паспорта, конт телефон , ваши доходы и тд и тп.


Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:01

  Goodman написав:
  BIGor написав:Заказать сумму в Ощаде не во всех отделения можно.


Я заказывал в отделении нового типа.
До этого были "переговоры" по формированию ИНД ПРЕДЛОЖЕНИЯ по депозиту.
Не смогли, не захотели, не срослось - сразу сказал - мне 200к на выдачу в день разрыва депо. Приняли заявку в тел режиме, все оЩад гудбай, ты мне чужой.


Любопытно на какое инд предложение они способны если 10 фондов депо, например.
serg1974
 
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З нами з: 27.10.10
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:54

  serg1974 написав:
  Goodman написав:
  BIGor написав:Заказать сумму в Ощаде не во всех отделения можно.


Я заказывал в отделении нового типа.
До этого были "переговоры" по формированию ИНД ПРЕДЛОЖЕНИЯ по депозиту.
Не смогли, не захотели, не срослось - сразу сказал - мне 200к на выдачу в день разрыва депо. Приняли заявку в тел режиме, все оЩад гудбай, ты мне чужой.


Любопытно на какое инд предложение они способны если 10 фондов депо, например.

На максимальное на рынке
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  #<1 ... 50515253
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