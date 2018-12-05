Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:58
Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:01
Любопытно на какое инд предложение они способны если 10 фондов депо, например.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:54
На максимальное на рынке
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:44
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ні, на наступний день тіло впаде на карту, якщо відмінено автопролонгацію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Никакое. Никто там и не шевелился - просто посмотрели по сторонах , в радиусе доступности Приват и Аваль. Аваль - плинтус, Приват дает на год слезы.
Вот и предложили, действуя по логике - никуды не денусь. А я вот взял и делся , все высосал через банкоматы.
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Занес на полгода в Укрексим. Холодно там, деполюди для них ыдло. Отмониторили меня, даже с фанатизмом - прошел тест, проскочил. Но мнение не поменялось - как был хлевом с времен выплат по Дельта, так и и остался. Двери новые, штукатурка другая - но в душе хл1в.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:26
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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