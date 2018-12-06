Додано: Сер 05 гру, 2018 19:42

Квесторе_поверніться написав: Цікаво як...якщо не секрет?

Чим аргументували 300000? Цікаво як...якщо не секрет?Чим аргументували 300000?

А чем можно аргументировать. За час моего нахождения там мне никто не улыбнулся и не расположил к себе улыбкой, разговором, предложением.Захожу, исчу глазами свободную. Нашел - присел, поздоровался. Хочу открыть депозит, какой: дайте листочек. Дала. Подержал в руках - печать цветная, шрифт на новоричном черный на синем - нихрена не видно. Ткнул в него. Сумма какая?Вокруг куча народа , бабки шепчутся , дивки гигочут. Дайте листочек, я напишу.На матричном отрывает ленту 210 перфорированнй бумаги, криво - дает мне.Пишу три по сто, сумма 300.Дописал - сверкнула молнией - нужны подтверждение.Какие вам нужны подтверждения? ЧЕКИ. Я снимал тело депозита с карточного счета в банкомате, чеков не брал - ЭКОНОМИЛ ДЕРЕВЬЯ. Ступор. Повторяю еще раз.Разряжаю обстановку - есть документы. Иду за документами. Беру договор банковского вклада и выписку по карточном счете. ВСЕ КОРРЕЛИРУЕТ. В выписке есть ссылка на возврат по договору и сумма совпадает. ВСЕ НОРМАЛЬНО.Выписка на 3 страницы , договор - все даю в руки.ДОГОВОР НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН. Смотрит выписку - ТАМ ЦИФРЫ , много и они разные.Ничего не понимает - передает старшей. Старшая листает, делает вид заинтересованности 50/50. Решение не принимает - идет спросить у другого/другой в другом кабинете. Возвращается - бери. Пусть укажет где работает.Начинает заполнять опросник в компьютере, что-то спрашивает, че то там отвечаю. НАДОЕЛО МНЕ. Говорю - дайте мне бумажную версию опросника, я сам все заполню и вам предьявлю. АЛИЛУЯ - им это открытие.Заполнил, отдал.Тянет к себе выписку , Я говорю мне выписка тоже нужна. Она - мне нужен оригинал.Берите, но сделайте мне копию. Повелел рабыней - ДЕЛАЕТ.(( Выписка в Ощаде за любой период БЕСПЛАТНАЯ, по первому требованию - безлич листочков и заверяет штампиком опера, вот такой вот документ. Можно взять в любом отделении, сколько душе желает))Опросник раздут непомерно, особенно вторая его часть, которая вообще никогда не заполняется пересичным. Писал что хотел , маю право. Написал что работал в Приватбанке. Все ерунда. Пошел в кассу сдавать деньги, кассир искала фальшивку - так и не нашла. Каждую пачку гоняла по 2 раза через машинку. Облом ей.Договор меня убил , я еще не видел печать договоров КНИЖКОЙ на листке А4. Це смерть. В Укрексиме еще дилема есть - как я буду получать проценты, карту дают не каждому. Тоже мне смерть еще раз. Зато спросили - Визу или Мастер.Но цель достиг - и на том спасибо.***************************************************************************Победила жадность. Укрексим пылесосит и необычайно этому рад. Никто того финмона не знает. Знают на уровне теста, который нужно просто сдать.