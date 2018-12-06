Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:58
Да, спасибо. А если я автопролонгацию отменил и в день окончания не смог явиться ( в отъезде), допустим. Менеджер без моего участия будет операцию РАЗРЫВА трехлетнего депо проводить?
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:01
Любопытно на какое инд предложение они способны если 10 фондов депо, например.
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:54
На максимальное на рынке
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:44
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ні, на наступний день тіло впаде на карту, якщо відмінено автопролонгацію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Никакое. Никто там и не шевелился - просто посмотрели по сторонах , в радиусе доступности Приват и Аваль. Аваль - плинтус, Приват дает на год слезы.
Вот и предложили, действуя по логике - никуды не денусь. А я вот взял и делся , все высосал через банкоматы.
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Занес на полгода в Укрексим. Холодно там, деполюди для них ыдло. Отмониторили меня, даже с фанатизмом - прошел тест, проскочил. Но мнение не поменялось - как был хлевом с времен выплат по Дельта, так и и остался. Двери новые, штукатурка другая - но в душе хл1в.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:26
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А чем можно аргументировать. За час моего нахождения там мне никто не улыбнулся и не расположил к себе улыбкой, разговором, предложением.
Захожу, исчу глазами свободную. Нашел - присел, поздоровался. Хочу открыть депозит, какой: дайте листочек. Дала. Подержал в руках - печать цветная, шрифт на новоричном черный на синем - нихрена не видно. Ткнул в него. Сумма какая?
Вокруг куча народа , бабки шепчутся , дивки гигочут. Дайте листочек, я напишу.
На матричном отрывает ленту 210 перфорированнй бумаги, криво - дает мне.
Пишу три по сто, сумма 300.Дописал - сверкнула молнией - нужны подтверждение.
Какие вам нужны подтверждения? ЧЕКИ. Я снимал тело депозита с карточного счета в банкомате, чеков не брал - ЭКОНОМИЛ ДЕРЕВЬЯ. Ступор. Повторяю еще раз.
Разряжаю обстановку - есть документы. Иду за документами. Беру договор банковского вклада и выписку по карточном счете. ВСЕ КОРРЕЛИРУЕТ. В выписке есть ссылка на возврат по договору и сумма совпадает. ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Выписка на 3 страницы , договор - все даю в руки.
ДОГОВОР НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН. Смотрит выписку - ТАМ ЦИФРЫ , много и они разные.
Ничего не понимает - передает старшей. Старшая листает, делает вид заинтересованности 50/50. Решение не принимает - идет спросить у другого/другой в другом кабинете. Возвращается - бери. Пусть укажет где работает.
Начинает заполнять опросник в компьютере, что-то спрашивает, че то там отвечаю. НАДОЕЛО МНЕ. Говорю - дайте мне бумажную версию опросника, я сам все заполню и вам предьявлю. АЛИЛУЯ - им это открытие.Заполнил, отдал.
Тянет к себе выписку , Я говорю мне выписка тоже нужна. Она - мне нужен оригинал.
Берите, но сделайте мне копию. Повелел рабыней - ДЕЛАЕТ.
(( Выписка в Ощаде за любой период БЕСПЛАТНАЯ, по первому требованию - безлич листочков и заверяет штампиком опера, вот такой вот документ. Можно взять в любом отделении, сколько душе желает))
Опросник раздут непомерно, особенно вторая его часть, которая вообще никогда не заполняется пересичным. Писал что хотел , маю право. Написал что работал в Приватбанке. Все ерунда. Пошел в кассу сдавать деньги, кассир искала фальшивку - так и не нашла. Каждую пачку гоняла по 2 раза через машинку. Облом ей.
Договор меня убил , я еще не видел печать договоров КНИЖКОЙ на листке А4. Це смерть. В Укрексиме еще дилема есть - как я буду получать проценты, карту дают не каждому. Тоже мне смерть еще раз. Зато спросили - Визу или Мастер.
Но цель достиг - и на том спасибо.
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Победила жадность. Укрексим пылесосит и необычайно этому рад. Никто того финмона не знает. Знают на уровне теста, который нужно просто сдать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:08
Вот Форвард заманивал на депо под 20 в грн на полгода. Это можно считать максимальным на рыке ?
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46
А что, в кассе не отдавали?
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