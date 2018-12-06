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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:24
Goodman написав:В том отделении нового типа нет кабинки для крупных сумм + меры предосторожности.
Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі
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Zochan
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