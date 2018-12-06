Goodman написав:В том отделении нового типа нет кабинки для крупных сумм + меры предосторожности.
Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:24
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:29
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вже, вже...
"Крокодил" диспенсора банкомата за раз может ухватить не более 40 купюр.
100 000 снимается не более чем за 10 минут. Где и когда снимать - знаете только Вы один. Лимит выставлял в инет банке , самолично.
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я работал в банке и знаю, что такое сливы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:37
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