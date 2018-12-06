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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Goodman написав:В том отделении нового типа нет кабинки для крупных сумм + меры предосторожности.

Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Zochan написав:Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі


Вже, вже...
"Крокодил" диспенсора банкомата за раз может ухватить не более 40 купюр.
100 000 снимается не более чем за 10 минут. Где и когда снимать - знаете только Вы один. Лимит выставлял в инет банке , самолично.
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я работал в банке и знаю, что такое сливы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:37

  Goodman написав: я работал в банке и знаю, что такое сливы.

а что это?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:50

  J написав:
  Goodman написав: я работал в банке и знаю, что такое сливы.

а что это?

И так ясно. Заказали эквивалент 200к на снятие в определённом отделении, а на выходе вас ждут добрые люди, которые уже придумали как будут тратить ваши деньги.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:33

  J написав:
  Goodman написав: я работал в банке и знаю, что такое сливы.

а что это?

Спосіб заробити для працівника банку заробити на депо у 300к.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:28

  klug написав:Спосіб заробити для працівника банку заробити на депо у 300к.

говорят что в привате чтобы работники перестали тырить бабки у клиентов пришлось их всех проверить на детекторе лжи
J
 
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