Goodman написав:В том отделении нового типа нет кабинки для крупных сумм + меры предосторожности.
Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:24
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Невже в банкоматі на вулиці безпечніше знімати 300тис. ніж в касі
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:29
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вже, вже...
"Крокодил" диспенсора банкомата за раз может ухватить не более 40 купюр.
100 000 снимается не более чем за 10 минут. Где и когда снимать - знаете только Вы один. Лимит выставлял в инет банке , самолично.
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я работал в банке и знаю, что такое сливы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:37
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:50
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:33
Спосіб заробити для працівника банку заробити на депо у 300к.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:28
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:58
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Задайте этот вопрос Гороху.
Массово начали детектировать начиная с 2008...2009 годов. В основном прочесывали ТОПов и службы инкассации. Потом коллеги работников отделений где были хищения. Но это было в ГО г. Днепр. Накладно - нужно было дергать народ, оформлять командировки. Завели детекторы в РУ, набрали штат. Немного почистили "конюшни". Пошли простои оборудования - начали проганять всех.
Самое смачное время было с 2002 по 2009 гг. 7 золотых лет .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:01
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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