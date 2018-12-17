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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Помнится мне, что как раз Эксиму просто выписки не подходили, подавай им декларацию или продажу недвижки
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза
Кабинет министров поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF)", – сказано в сообщении.

Адаптация этих норм предусмотрена договоренностями Украины с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

"Принятие этого законопроекта – это пропуск для Украины в цивилизованный мир стран, защищающих права граждан и обеспечивают национальную безопасность правовыми методами борьбы с отмыванием доходов", – отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения-субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторинг.

При этом со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн увеличивается сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией.

В то же время, предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов.

"В перечень специально определенных СПФМ передадут субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма", – отмечается в сообщении.

Проект закона также детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.

"Так, за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации придется заплатить уже не 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн), а 50 000 минимумов – 850 тыс. грн. Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн", – подчеркивается в сообщении.

Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Это должна быть автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая даст возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проектом закона вводится также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:59

  Scholar написав:Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн


Риторический вопрос: в это "нарушение порядка" входя случаи, если финмон "приостановил" операции, когда делать этого не имел права?
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