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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Помнится мне, что как раз Эксиму просто выписки не подходили, подавай им декларацию или продажу недвижки
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза
Кабинет министров поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF)", – сказано в сообщении.

Адаптация этих норм предусмотрена договоренностями Украины с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

"Принятие этого законопроекта – это пропуск для Украины в цивилизованный мир стран, защищающих права граждан и обеспечивают национальную безопасность правовыми методами борьбы с отмыванием доходов", – отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения-субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторинг.

При этом со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн увеличивается сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией.

В то же время, предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов.

"В перечень специально определенных СПФМ передадут субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма", – отмечается в сообщении.

Проект закона также детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.

"Так, за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации придется заплатить уже не 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн), а 50 000 минимумов – 850 тыс. грн. Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн", – подчеркивается в сообщении.

Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Это должна быть автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая даст возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проектом закона вводится также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:59

  Scholar написав:Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн


Риторический вопрос: в это "нарушение порядка" входя случаи, если финмон "приостановил" операции, когда делать этого не имел права?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:34

  M-Audio написав:
  Scholar написав:Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн


Риторический вопрос: в это "нарушение порядка" входя случаи, если финмон "приостановил" операции, когда делать этого не имел права?

Наведіть, будь ласка, приклад операції, яку фінмон не має права призупинити для перевірки. Інша справа, що вони можуть порушувати строки і процедуру самої перевірки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:02

Осталось увеличить сумму,гарантированную ФГВ.Давно пора после такой девальвации,хотя бы в два раза.
Scotch
 
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