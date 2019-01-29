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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:49
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Помнится мне, что как раз Эксиму просто выписки не подходили, подавай им декларацию или продажу недвижки
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:15
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Кабмин одобрил повышение порога операций для финмониторинга в 2 раза
Кабинет министров поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Этот законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF)", – сказано в сообщении.
Адаптация этих норм предусмотрена договоренностями Украины с Европейским Союзом и Международным валютным фондом.
"Принятие этого законопроекта – это пропуск для Украины в цивилизованный мир стран, защищающих права граждан и обеспечивают национальную безопасность правовыми методами борьбы с отмыванием доходов", – отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.
Законопроект, в частности, предлагает уменьшить количество признаков финансовых операций, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения-субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторинг.
При этом со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн увеличивается сумма операций, о которых они должны обязательно отчитываться, если их осуществляют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющих рекомендации борцов с легализацией.
В то же время, предусматривается применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов.
"В перечень специально определенных СПФМ передадут субъектов хозяйствования, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения, то есть аудиторов, ревизоров и налоговых консультантов, поскольку существует риск того, что их услуги могут быть использованы для отмывания доходов от преступной деятельности или с целью финансирования терроризма", – отмечается в сообщении.
Проект закона также детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также ужесточает санкции за нарушение этих требований.
"Так, за непредставление, несвоевременное представление, или представление недостоверной информации придется заплатить уже не 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн), а 50 000 минимумов – 850 тыс. грн. Нарушение порядка приостановления финансовых операций будет стоить не 34 тыс. грн, а 1,7 млн грн, а невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга обойдется в 85-170 тыс. грн", – подчеркивается в сообщении.
Проект предусматривает также создание Государственного реестра национальных общественных деятелей и членов их семей. Это должна быть автоматизированная электронно-поисковая система сбора, учета, накопления, обработки, защиты и предоставления информации, которая даст возможность субъектам первичного финансового мониторинга сопоставлять (в том числе в автоматическом режиме) полученные идентификационные данные, позволяющие установить конечного бенефициарного владельца, с данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Проектом закона вводится также обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:59
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:34
Наведіть, будь ласка, приклад операції, яку фінмон не має права призупинити для перевірки. Інша справа, що вони можуть порушувати строки і процедуру самої перевірки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:02
Осталось увеличить сумму,гарантированную ФГВ.Давно пора после такой девальвации,хотя бы в два раза.
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:36
Пропорційно курсу краще...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:30
Отож. Представьте себе, что Ваш вклад, как чай
А на 01:20 минуте подробно рассказывается, почему не следует заливать у непритомнi банки, даже если ставка кипит и бонус со сливками.
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:34
Так, при осуществлении перевода на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, стоит быть готовым к тому, чтобы предоставить полную информацию о плательщике перевода, вплоть до прописки, паспортных данных и ИНН.
...
2018 год стал переломным для сферы финансового мониторинга операций клиентов банками. Так, в марте 2018 года НБУ начал массовые проверки финучреждений по этому направлению. Регулятор счел недостаточным уровень оценки рисков при работе с клиентами, и как результат – последовали многомиллионные штрафы и несколько увольнений первых лиц банков. Так, среди «пострадавших» оказались как крупные банки (Укрсоцбанк получил штраф на 30,5 млн грн, Сбербанк ━ на 94,7 млн грн, ТАСкомбанк – на 6 млн грн, Райффайзен Банк Аваль – на 450 тыс. грн), так и банки поменьше (Глобус - на 3 млн грн, Мисто Банк - на 4,2 млн грн, Конкорд – на 1,5 млн грн). И хотя некоторые финучреждения отделались только письменным предупреждением, система получила сигнал: поблажек не будет! Те, кто не сделал выводы, к концу года были оштрафованы повторно. Основные претензии регулятора касались операций по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц и проявление недостаточной бдительности в сфере финансового мониторинга.
+50грн !
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Додано: Вів 15 січ, 2019 08:09
Параноидальный "Аваль" получил штраф за несоблюдение правил финмониторинга...
Это означает только то, что в этом "европейском" банке закон - он только для того, чтобы безнаказанно издеваться над клиентами, но "своим" разрешено всё.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:16
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.
По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга НБУ отправил в СБУ 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $68,1 млн и 11,8 млн евро.
При этом по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, $738,4 млн, 8,8 млн евро и 57,2 млн руб.
Эти данные были получены НБУ при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
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